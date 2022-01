LEGA, Oggi assemblea per decidere il futuro alle 15

Dopo il caos dell’Epifania, la Lega Serie A si riunisce per discutere il futuro. Oggi alle 15, in videoconferenza, è infatti in programma l’assemblea dei club del massimo campionato. Un appuntamento, per la verità, già programmato da tempo: per questo formalmente non vi sarà all’ordine del giorno.

Inevitabile, però, che diventi argomento di discussione quello che è successo e quello che succederà. Del resto, tre gare del prossimo weekend sono a rischio rinvio nonostante l’adozione del nuovo protocollo: si tratta di Cagliari-Bologna, Torino-Fiorentina e Udinese-Atalanta. Mercoledì prossimo, a poche ore dalla Supercoppa, è invece in programma un vertice della FIGC col governo nell’ambito della conferenza Stato-Regioni.