Riflessioni su De Gea. CorSport: "Può tornare utile Di Gregorio"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio ricorda che David De Gea compirà 36 anni a novembre. È logico che questo imponga delle riflessioni all’interno del club. Paratici e i suoi stanno valutando altri profili per la porta e un nome che potrebbe tornar utile potrebbe essere quello di Michele Di Gregorio, in uscita dalla Juventus. Possibile che a fine stagione le strade di De Gea e della Fiorentina si separino, ma prima di allora c'è un patto da onorare, ovvero una salvezza da raggiungere. 