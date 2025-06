Le cause dell'incendio al Viola Park, RepFi: "Dimenticato un phon acceso"

La Repubblica (ediz. Firenze) torna sull’incendio scoppiato al Viola Park ieri notte. Il gesto doloso, spiega il quotidiano, è escluso, e l’ipotesi è proprio quella di una disattenzione di un ospite della struttura, che avrebbe dimenticato un phon acceso accanto a un letto. Sempre secondo le prime ricostruzioni, nel momento in cui si sono sprigionate le fiamme non c’era nessuno nella stanza, motivo per cui non si esclude che l’apparecchio fosse acceso da tempo e che per questo si sia surriscaldato. Si attendono comunque gli ultimi accertamenti per sciogliere ogni dubbio sulle cause di un incendio che avrebbe potuto avere conseguenze ancora peggiori.