Lazio, Fiorentina e Bologna a 65 punti? Ecco cosa dice la classifica avulsa

L'ultima giornata di Serie A conserva per la Fiorentina ancora una piccola speranza di una qualificazione alla prossima Conference League, torneo che la squadra viola conosce molto bene viste le tre partecipazioni consecutive. In questo momento la classifica vede la Lazio avanti ai viola di tre punti, ma come sottolinea stamani il Corriere dello Sport in teoria ci sarebbe anche il Bologna in corsa per il sesto posto che proprio in virtù della vittoria in Coppa Italia dei rossoblu non porterà in Europa League ma in Conference.

Cosa accadrebbe in caso di arrivo a pari punti delle tre squadre in questione? La classifica avulsa vedrebbe la Fiorentina avere la meglio sulle altre e farebbe scivolare la Lazio all'ottavo posto con il Bologna che invece si piazzerebbe settimo. Questo lo scenario in caso di Lazio, Fiorentina e Bologna a 65 punti dopo l'ultima giornata di Serie A.