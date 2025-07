Sky Sport conferma: "Oggi la partenza di Pietro Terracciano per Milano"

Ci siamo per Pietro Terracciano al Milan. Come vi abbiamo anticipato stanotte su FirenzeViola.it e adesso confermato anche da Sky Sport, oggi è atteso l’arrivo del portiere classe ’90 nel capoluogo lombardo. Dopo aver salutato i compagni di squadra, il quasi ex Fiorentina partirà per Milano. Stesso percorso per Marco Sportiello, che andrà all’Atalanta.

Di fatto se ne va il primo acquisto dell'era Commisso, visto che Terracciano fu acquistato proprio dal presidente italo-americano appena arrivato nell'estate del 2019 dopo i sei mesi trascorsi in prestito dall'Empoli.