Kospo si presenta: "È il giorno più bello della mia vita. Vi spiego la mia scelta"

La Fiorentina ha annunciato ieri l’acquisto del classe 2007 Eman Kospo dal Barcellona. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club: “Sono entusiasta, oggi mi sento il ragazzo più felice di sempre perché sono arrivato in un grande club. Non ho mai visto in vita mia un centro sportivo del genere e non vedo l’ora di giocare i primi minuti sul campo. Ho scelto la Fiorentina per il mio ruolo: l’Italia è un Paese speciale per i difensori. Posso imparare tanto.

Ho incontrato tante belle persone, a partire dall’allenatore. Dzeko? È una leggenda, un mio idolo fin da piccolo. Sono felice di giocare con lui: questo è il giorno più bello della mia vita. Darò il meglio”.