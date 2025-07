Ora il nuovo accordo sulla clausola di Kean. CorFio: "Impossibile toglierla"

Come scrive il Corriere Fiorentino, nell’impossibilità di eliminare la clausola rescissoria di Moise Kean l’idea della Fiorentina sarebbe quella di ritoccare in alto la cifra da 52 milioni che (fino a ieri) ha tenuto lontane parecchie pretendenti, ma è su questo aspetto che servirà trovare un nuovo accordo con il procuratore dell’attaccante. Niente che al momento preoccupi troppo né Pradè né Goretti, già soddisfatti per esser usciti indenni da due settimane nelle quali non avrebbero avuto margini di manovra, e soprattutto un’altra conferma dopo quelle di De Gea, Gosens e Gudmundsson.