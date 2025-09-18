Lamptey e l'impegno umanitario, La Nazione: "Gli aiuti ai bambini ghanesi"

Lamptey e l'impegno umanitario, La Nazione: "Gli aiuti ai bambini ghanesi"FirenzeViola.it
Oggi alle 10:52Rassegna stampa
di Redazione FV

La Nazione stamani propone un focus su Tariq Lamptey. Il giocatore, nato a Londra e cresciuto nelle giovanili dell'Inghilterra, ha scelto di rappresentare il Ghana in nazionale maggiore. Il nuovo esterno della Fiorentina, è soprannominato "The Rocket" (fino a 36Km/h) per la sua velocità ma la sua carriera è stata frenata dagli infortuni. E' l'ottavo giocatore ghanese nella storia viola, dopo giocatori come Bismark, Salifu, Agyei, Acosty, Ashong, Boateng e Duncan. Oltre al calcio, Lamptey porta avanti una fondazione a sostegno di bambini e studenti ghanesi. La Fiorentina lo ha scelto anche per il suo grande spessore umano.