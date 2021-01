LA STAMPA, No Viola per Kouame, Torino su Lammers

L'obiettivo numero 1 per il Torino resta rinforzare l'attacco e dare un appoggio valido a Belotti, ma come sottolinea stamani La Stampa, l'operazione Christian Kouame pare in alto mare. La Fiorentina fa melina e alza il prezzo, così i granata stanno virando su Lammers dell'Atalanta. Un'ipotesi che sta prendendo piede in prestito secco. Per il centrocampo poi il Torino ci prova per Pulgar, qualora la Fiorentina decidesse di puntare su un mediano diverso.