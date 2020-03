LA REPUBBLICA, Silenzio, si gioca senza parlare

La Fiorentina scenderà in campo domenica alle 18 a Udine, ma lo farà in un ambiente particolare. Ci sarà il silenzio intorno ai giocatori, si giocherà a porte chiuse proprio contro l'emergenza coronavirus. I calciatori devono rispettare le norme igienico sanitarie suggerite dalla Federazione dei medici sportivi. Abolite le conferenze stampa e le interviste. Il campionato riparte, anche se in forma blindata. Rimane in dubbio il ritorno di Rocco Commisso a Firenze, previsto come a metà marzo. Il presidente dovrebbe rimanere negli Stati Uniti e sguire a distanza l'evolversi della situazione in Italia. A riportarlo è La Repubblica.