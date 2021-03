LA REPUBBLICA, L'ultimo strappo di Prandelli

La Repubblica (ed. Firenze) racconta a modo propri l'addio di Cesare Prandelli, ma soprattutto le scelte che avevano portato l'ex CT della Nazionale a tornare a Firenze, ossia un amore puro. Più di una volta aveva tentato di far cambiare abito alla sua squadra, da giacca e cravatta, a operaia. Un cambio di vedute non certo semplice per un campione come Franck Ribery o per un numero 10 come Gaetano Castrovilli. Prandelli - si legge - ci ha messo tutto sé stesso, con cuore e umanità. Le stesse con cui ha rassegnato le dimissioni.