LA REPUBBLICA, In Austria Italiano alza il ritmo

Esperienza e affidabilità allo stato puro."Quest’anno dobbiamo fare meglio dell’anno scorso, la squadra sta crescendo e dobbiamo dimostrarlo in campionato", dice al termine del primo allenamento sul campo sportivo di Mils, in Austria, Italiano. Intensità, parte fisica e tanta tattica da parte del tecnico Italiano che ha potuto contare su una rosa pressoché completa (al netto del calciomercato, sempre attivo).Italiano ha alzato i ritmi, ha chiesto ai suoi giocatori di sbagliare il meno possibile e di calarsi fin da adesso nella mentalità giusta per affrontare una stagione che sarà davvero intensa. "Bisogna analizzare bene ciò che abbiamo fatto lo scorso anno — continua Bonaventura — Dobbiamo crescere in fase difensiva, fare più gol e tenere di più la palla. Con l’esperienza dell’anno scorso penso che possiamo aggiustare diverse situazioni. Gli acquisti sono tutti di buona qualità e di discreta esperienza, sicuramente aiuteranno la squadra". Saggezza e lucidità, Jack è pronto a questa nuova avventura consapevole che l’asticella si sia alzata.