LA NAZIONE, Addio Vlahovic, si volta pagina

"Addio Vlahovic, si volta pagina", titola questa mattina in apertura il QS. Accordo raggiunto tra Juventus e Fiorentina: maxi-operazione che porterà il serbo in bianconero già in questa sessione di mercato. La Viola ha già scelto il sostituto: arriverà Cabral dal Basilea. Vlahovic alla Juve, proprio lei, per 75 milioni più bonus che potranno far lievitare la cifra oltre la soglia scolpita da Commisso come tariffa minima per cedere DV9. In questo vortice di soldi e sentimenti – più soldi che sentimenti – si sta per chiudere la terza dolorosa vicenda per i tifosi viola, che negli ultimi quattro anni hanno visto traslocare nella Juve giovani di talento come Bernardeschi e Chiesa, presto raggiunti dal capocannoniere del campionato, Dusan Vlahovic, 22 anni dopodomani. Quanta tristezza sugli spalti viola e in giro per la città.Ci sono poi le ragioni finanziarie del club, il quale la scorsa estate ha offerto un rinnovo da 50 milioni al giocatore ed è rimbalzato di fronte ad un muro di «no», fino a quando il rifiuto è declinato in un mutismo che il giocatore ha interrotto solo parlando sul campo con valanghe di gol, quindi niente da aggiungere se non che le pressioni fanno un baffo a Vlahovic.