La moviola di Fiorentina-Napoli: rigore netto, l'arbitro sempre in controllo della gara

Pienamente sufficiente la prova dell'arbitro Zufferli nella gara di ieri tra Fiorentina e Napoli. Sia il Corriere dello Sport che La Gazzetta dello Sport danno 6,5 al fischietto friulano. Non ha dubbi sul rigore (netto) e non deve ricorrere a nessun cartellino giallo a parte per Pioli fuori dal campo. L'arbitro è sempre in controllo della partita. Le insidie non sono tante, ma lui non commette particolari errori.

È subito coinvolto per verificare l'azione che porta al rigore per il Napoli e poi sul gol di Ranieri deve verificare la spinta su Anguissa, ma è giusto lasciare la valutazione dell'intervento all'arbitro in campo. Per La Nazione si perde un sacrosanto cartellino giallo per Beukema, il quale trattiene Kean dopo essere stato superato.