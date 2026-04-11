La Juventus non molla De Gea, Tuttosport: "Può lasciare Firenze"

La Juventus non molla De Gea, Tuttosport: "Può lasciare Firenze"FirenzeViola.it
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Oggi alle 09:15Rassegna stampa
di Redazione FV

L'edizione odierna di Tuttosport si occupa del tema portieri in casa Juventus. La dirigenza bianconera - si legge - non ha ancora accantonato la pista per David De Gea. Il numero uno spagnolo in estate potrebbe lasciare la Fiorentina, decisa ad abbassare il monte ingaggi in favore di una rivoluzione verde. Il portierone piace a Spalletti, poiché - per esperienza, carisma e affidabilità - incarna alla perfezione uno degli identikit richiesti per il suo "Instant team". Il costo del cartellino non rappresenta un problema (il prezzo si aggira intorno ai 15 milioni), così come l’ingaggio da 3 milioni neti a stagione.