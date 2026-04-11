Kean e l'asta estiva. La Nazione: "I ko scoraggiano gli acquirenti"

Kean e l'asta estiva. La Nazione: "I ko scoraggiano gli acquirenti"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 08:45Rassegna stampa
di Redazione FV

La Nazione questa mattina si sofferma su Moise Kean e sulle complicazioni che la sua stagione si porta dietro a causa dell’infortunio alla tibia. Il quotidiano scrive che tutto questo rischia di avere forti ripercussioni sul futuro del calciatore. Perché - si legge - se da una parte Paratici sottolinea che sul centravanti esiste una clausola importante e che, quindi, potrebbe risultare difficile trattenerlo, dall’altra le certezze che si scateni una corsa all’acquisto finiscono per affievolirsi.

Se non andare vicino allo zero. Tutta colpa di quella tibia, di questa stagione giocata a singhiozzo e di un finale d’annata che rischia di vedere le presenze di Kean una sorta di lotteria. 