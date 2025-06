La mission del presidente Commisso, una Fiorentina sempre più azzurra

vedi letture

Il Corriere dello Sport-Stadio, nelle pagine dedicate ai temi di casa Fiorentina, si concentra su quella che Rocco Commisso definirebbe una "mission aziendale", ovvero creare una squadra sempre più azzurra, dando così una mano al rilancio del movimento calcistico nazionale. D'accordo con il presidente, i dirigenti viola hanno creato una solida base di giocatori italiani da cui ripartire per la prossima stagione. I gigliati impegnati con le nazionali azzurre per gli impegni di questo inizio giugno sono Moise Kean e Luca Ranieri, con la formazione di Luciano Spalletti, e Cher Ndour con la rappresentativa Under21. L'ex Psg parteciperà all'Europeo di categoria, in programma dall'11 giugno in Slovacchia. Oltre a loro tre ci sono anche Pietro Comuzzo, Rolando Mandragora, Nicolò Fagioli e Fabiano Parisi, giocatori che possono rappresentare il presente e il futuro della Fiorentina.

Inoltre rientreranno dai prestiti Fortini e Bianco (anche lui come Ndour parteciperà all'Europeo Under21). Nessun club di Serie A nell'annata 2024-2025 aveva meno stranieri della Fiorentina in rosa (solo dieci). Poi ci sono i giocatori che stranieri che, al pari degli azzurri, andranno a formare lo zoccolo duro di 10-12 giocatori che Palladino aveva richiesto per dare continuità al progetto tecnico: i vari De Gea, Gosens, Dodo, Pablo Marí, Pongracic. Ovviamente poi in estate ci sarà il mercato e vedremo cosa succederà.