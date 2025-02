La gara del Bentegodi lo certifica: la Fiorentina ha un problema con le "piccole"

Quattro punti lasciati in due partite al Monza, tre a Verona e Como, uno a testa contro Parma, Venezia ed Empoli. Sono dati che mette nero su bianco il Corriere dello Sport, che arriva a una conclusione: la Fiorentina ha concesso troppo alle squadre in lotta per la salvezza. Il match di Verona ha confermato una difficoltà ormai evidente: i viola faticano contro squadre che si chiudono e lasciano loro il pallone, permettendo agli avversari di sfruttare la situazione a proprio vantaggio.

La gara del Bentegodi ha rappresentato la prova definitiva. Il gol di Bernede al 95’ ha solo suggellato una partita in cui la squadra di Palladino non è mai riuscita a imporre il proprio gioco. Il peso di questi tredici punti persi potrebbe rivelarsi determinante a fine stagione, nonostante le ottime prestazioni contro le big (due vittorie sulla Lazio, successi con Inter, Milan e Roma, pareggio con la Juventus, sconfitte con Atalanta, Bologna, Napoli e Inter).

Il match di venerdì contro il Lecce sarà un banco di prova ulteriore proprio in questo senso: Palladino dovrà trovare soluzioni per invertire la rotta. La Fiorentina ha raccolto appena sette punti in sette turni nel 2025 e deve migliorare il rendimento contro le squadre di bassa classifica se vuole restare agganciata alla corsa per l’Europa. Dopo il Lecce il livello si alzerà: i viola affronteranno Napoli, Juventus, Milan e Atalanta, poi arriveranno Parma, Cagliari ed Empoli, che diranno se la squadra avrà davvero imparato la lezione.