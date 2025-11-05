La Fiorentina volta pagina, La Nazione: "Ora Galloppa, dopo Genova dimensione diversa"

vedi letture

Due giorni dopo il tracollo con il Lecce e la drammatica ultima posizione in classifica, la Fiorentina è riuscita a voltare pagina, chiudendo tristemente un’avventura che appena tre mesi e mezzo fa era stata l’inizio di un sogno incredibile. Via Pioli, maxi ingaggio che peserà sulle casse della Fiorentina ancora a lungo, si legge su La Nazione. E quale futuro? La mossa del club vede Galloppa alla guida di Kean e compagni per un paio di partite (domani in Conference e domenica a casa del Genoa), poi ci sono diversi interrogativi a cui si dovrà rispondere per intercettare il futuro prossimo della squadra e anche del club.

Punto primo: la soluzione Galloppa è realmente a termine? Punto secondo: lo staff tecnico (direttore tecnico e direttore sportivo), dopo l’addio di Pradè, sarà definito effettivamente con una doppia scelta interna (Goretti e Angeloni) oppure in società arriverà una figura nuova? La sensazione è che Commisso e Ferrari abbiano davvero voluto prendersi alcuni giorni per risolvere le questioni senza lo stress della lunga e pesante trattativa per arrivare all’esonero di Pioli e che quindi, una volta passata la trasferta di Genova, tutto prenderà una dimensione diversa da quella di queste ore.