"Non ci sono vincitori, possibilità di cessione sempre più consistente", il commento di Polverosi

"Non ci sono vincitori, possibilità di cessione sempre più consistente", il commento di PolverosiFirenzeViola.it
Oggi alle 09:05Rassegna stampa
di Redazione FV

"Non ci sono vincitori" è il titolo del commento del giornalista Alberto Polverosi sulle colonne del Corriere dello Sport. Di seguito alcuni estratti: " È finita male, malissimo con Pioli. Domani sera a Mainz toccherà a Daniele Galloppa guidare la squadra in Coppa, poi si vedrà. È una Fiorentina dimezzata e in continua decrescita. [...] Purtroppo Commisso non può tornare a Firenze in tempi brevi e la Fiorentina continua a vagare in un’incertezza che spaventa: fra la società e la squadra non si sa chi sta peggio. La possibilità di una cessione del club è sempre più consistente, ma un conto è vendere con in Serie A e un altro in Serie B.

La perdita di valore dell’organico, nel secondo caso, sarebbe pesante. Dopo la partita di Mainz, o forse dopo quella di Marassi col Genoa, dal Viola Park annunceranno i nomi dell’allenatore e del diesse. La logica suggerisce che sia il nuovo direttore sportivo a scegliere il nuovo tecnico e magari, chissà, potrebbe andare così. [...] Se la squadra riuscirà a salvarsi, il giorno dopo la società dovrà pensare alla sua ricostruzione e a una riapertura verso Firenze".