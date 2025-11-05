"Non ci sono vincitori, possibilità di cessione sempre più consistente", il commento di Polverosi

"Non ci sono vincitori" è il titolo del commento del giornalista Alberto Polverosi sulle colonne del Corriere dello Sport. Di seguito alcuni estratti: " È finita male, malissimo con Pioli. Domani sera a Mainz toccherà a Daniele Galloppa guidare la squadra in Coppa, poi si vedrà. È una Fiorentina dimezzata e in continua decrescita. [...] Purtroppo Commisso non può tornare a Firenze in tempi brevi e la Fiorentina continua a vagare in un’incertezza che spaventa: fra la società e la squadra non si sa chi sta peggio. La possibilità di una cessione del club è sempre più consistente, ma un conto è vendere con in Serie A e un altro in Serie B.

La perdita di valore dell’organico, nel secondo caso, sarebbe pesante. Dopo la partita di Mainz, o forse dopo quella di Marassi col Genoa, dal Viola Park annunceranno i nomi dell’allenatore e del diesse. La logica suggerisce che sia il nuovo direttore sportivo a scegliere il nuovo tecnico e magari, chissà, potrebbe andare così. [...] Se la squadra riuscirà a salvarsi, il giorno dopo la società dovrà pensare alla sua ricostruzione e a una riapertura verso Firenze".