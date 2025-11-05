Fiorentina da ricostruire. La Gazzetta dello Sport: "Niente D'Aversa, in pole c'è Vanoli"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro della Fiorentina partendo da ciò che è accaduto ieri, con la squadra affidata a Galloppa e l’esonero di Stefano Pioli. La società, che ora è nelle mani del direttore generale Alessandro Ferrari e del direttore tecnico Roberto Goretti, lo ha dovuto esonerare quando ha preso atto che da parte del tecnico parmigiano, assistito dai suoi legali, non c’era alcuna apertura. Pioli non vuole rinunciare a un euro e questo ha infastidito non poco i vertici, sempre secondo quanto filtra dal Viola Park, in costante contatto con il proprietario Rocco Commisso.

Col tecnico non è finita bene, insomma. Galloppa allenerà contro Mainz e Genoa, ma che succederà dopo? Due buoni risultati, cioè due vittorie, potrebbero aprirgli clamorosamente uno spiraglio. Due cose sono certe: è tramontata l’ipotesi di affidare la Fiorentina a Roberto D’Aversa, mentre il vero obiettivo sembra essere il primo nome uscito al momento della decisione di chiudere i rapporti con Pioli, e cioè Paolo Vanoli. Sull’ex tecnico del Torino ieri c’è stato un nuovo affondo, dopo una chiacchierata fatta la scorsa settimana.