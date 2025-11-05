Il dt Goretti ha indicato la strada dell’attesa, il Corriere Fiorentino: "Può diventare ds"

vedi letture

Anche il Corriere Fiorentino torna sull’esonero di Stefano Pioli. Il tecnico era convinto di poter essere «parte della soluzione», come aveva detto anche lui, e poi certo, c’era la questione economica. Tornato a Firenze dopo aver rinunciato alla barca di soldi che guadagnava in Arabia, dove aveva ancora due anni di contratto a 12 milioni netti, l’allenatore non aveva alcuna intenzione di lasciare altro sul piatto. E così, nonostante la società gli avesse proposto una buonuscita corrispondente a tutta questa stagione (3 milioni netti), non ne ha voluto sapere. Per questo alla fine la Fiorentina si è dovuta arrendere. Il feeling col gruppo non c’era più e, forse, non c’era mai stato.

E chissà, magari scoccherà come per magia con Daniele Galloppa. Il d.g. Alessandro Ferrari e il direttore tecnico Roberto Goretti, infatti, sempre più candidato a diventare direttore sportivo, hanno licenziato D’Aversa prima ancora che firmasse e hanno affidato la squadra ad interim all’allenatore della Primavera, una scelta arrivata su spinta in particolare proprio di Goretti. È lui ad aver sponsorizzato lo stop e la strategia della calma. Sono quattro i profili rimasti in corsa: Paolo Vanoli, Raffaele Palladino (che sarebbe felice di tornare), Alessandro Nesta e, sullo sfondo, Roberto Mancini.