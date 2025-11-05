La notte dei lunghi consigli ha portato all'esonero di Pioli: a decidere Commisso, all'alba di ieri

Anche il Corriere dello Sport racconta dell'esonero di Stefano Pioli. L'ok di Commisso è arrivato nella notte tra lunedì e martedì. Il presidente era ovviamente amareggiato, arrabbiato, sconcertato, deluso per la piega che ha preso la vicenda, forse prima ancora dal lato umano che sportivo. La Fiorentina si era tenuta anche la mattina di ieri per un ultimo, improbabile tentativo di arrivare alle dimissioni di Pioli, però né dal tecnico sempre lì presente al centro sportivo e né dai procuratori che lo rappresentano c’è stato il minimo segnale che la cosa potesse accadere.

La notte ha portato l’esonero di Stefano Pioli, più una necessità che un consiglio per abbattere il muro contro muro tra la Fiorentina e il tecnico dopo la sconfitta di domenica contro il Lecce, dopo la prestazione della squadra (finiti gli alibi per i calciatori con questa decisione), dopo il lunedì trascorso a trovare un punto d’incontro tra la volontà del club di non sollevare Pioli dal proprio posto e quella di Pioli di non dimettersi per lo stesso motivo: economico.