Promosso Goretti: è il nuovo ds della Fiorentina, ecco il comunicato della società
Con un comunicato sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha ufficializzato che Roberto Goretti è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Promozione interna quindi e nessun arrivo da fuori, almeno per ora. Goretti passa da direttore tecnico a direttore sportivo e sostituisce il dimesso Daniele Pradè.
Di seguito la nota: "ACF Fiorentina comunica che Roberto Goretti è il nuovo Direttore Sportivo del Club. Goretti, già Direttore Tecnico dalla stagione 2024/25, assume la responsabilità dell'area sportiva del Club Viola".
Roberto Goretti è il nuovo Direttore Sportivo— ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 5, 2025
ACF Fiorentina comunica che Roberto Goretti è il nuovo Direttore Sportivo del Club. Goretti, già Direttore Tecnico dalla stagione 2024/25, assume la responsabilità dell'area sportiva del Club Viola. pic.twitter.com/EUymQJc3kY
