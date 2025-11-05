Promosso Goretti: è il nuovo ds della Fiorentina, ecco il comunicato della società

vedi letture

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha ufficializzato che Roberto Goretti è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Promozione interna quindi e nessun arrivo da fuori, almeno per ora. Goretti passa da direttore tecnico a direttore sportivo e sostituisce il dimesso Daniele Pradè.

Di seguito la nota: "ACF Fiorentina comunica che Roberto Goretti è il nuovo Direttore Sportivo del Club. Goretti, già Direttore Tecnico dalla stagione 2024/25, assume la responsabilità dell'area sportiva del Club Viola".