Chi per il post Pioli? Tuttosport: "Resta in corsa Vanoli, più defilati Nesta e Giampaolo"

vedi letture

Anche su Tuttosport si cerca di riassumere la giornata di ieri tra l'esonero di Pioli e l'affidamento ad interim della squadra a Daniele Galloppa. Ieri pomeriggio, accompagnato dal dg Ferrari e dal responsabile del settore giovanile Angeloni, ha diretto l’allenamento. Possibile Galloppa venga confermato anche domenica per la delicatissima trasferta con il Genoa: Commisso, Ferrari e Goretti (non ancora ufficialmente nominato ds dopo le dimissioni di Pradè) hanno scelto di prendersi del tempo, almeno fino alla sosta.

Dunque? D’Aversa non sarebbe più in pole (la sua candidatura non accende la piazza e ciò pesa), resta in corsa Vanoli, più defilati Nesta e Giampaolo, continua a circolare anche il nome di Mancini, soprattutto però riprende quota un clamoroso ritorno di Palladino. Comunque sia le idee non sono ancora chiare. Al riguardo le voci di una cessione del club sono tornate a circolare con insistenza anche se una Fiorentina in B non sarebbe certo molto appetibile.