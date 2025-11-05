Il casting per la panchina viola va avanti: Galloppa si gioca questa chance, poi tre nomi

vedi letture

Anche su La Nazione si fa il punto sulla panchina viola. Galloppa, a questo punto, si giocherà le sue chance prima con il Mainz e poi con il Genoa. E chissà che con due vittorie non possa allungare la sua parentesi sulla panchina della prima squadra. In ogni caso la ricerca va avanti, perché la candidatura forte di Roberto D’Aversa non ha ricevuto il gradimento dei tifosi e pian piano ha perso consistenza fino a tramontare del tutto. Il nome che piace ai tifosi è quello di Vanoli, sondato dalla società domenica sera e poi mai più contattato. Dovrà eventualmente liberarsi dal contratto col Torino.

Poi sembra che gran parte della squadra spinga per il ritorno di Palladino. L’ultimo candidato è Alessandro Nesta, tecnico che piace molto a Goretti, nuovo ds in pectore dopo l’addio di Daniele Pradè. I due hanno già lavorato insieme alla Reggiana e al Perugia. Riflessioni che andranno avanti anche nei prossimi giorni, senza fretta e frenesia.