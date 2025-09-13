La Fiorentina torna al Franchi, sfida ad alta tensione con il Napoli

Sei anni, cinque mesi e cinque giorni dopo l’ultima volta Stefano Pioli torna al Franchi da allenatore della Fiorentina. Lo fa in una notte particolare in cui i viola, alla prima casalinga della stagione, sono alla ricerca del primo successo in campionato contro i campioni in carica del Napoli. Sei anni fa si dimise poco dopo un Fiorentina-Frosinone finito 1-0 per i ciociari con successivo comunicato dei Della Valle che metteva in dubbio la sua professionalità. Adesso, dopo anni in cui da avversario ha sempre ricevuto applausi e rispetto, il tecnico parmense è pronto a riabbracciare il Franchi da allenatore viola.

Come sottolineato da La Repubblica (Firenze) il Napoli di Conte è forse l'avversario più tosto per battezzare il Pioli bis a Campo di Marte, sia per quanto riguarda la sua forza sia per quanto riguarda i precedenti. L'ex allenatore del Milan ha battuto il tecnico leccese solo una volta in carriera e l'anno passato la Fiorentina, che ha fatto tante vittime illustri in campionato, contro i partenopei non ha racimolato nemmeno un punto. Rispetto al clima di forte protesta, contro proprietà, dirigenza e tecnico, che si respirava in quel Fiorentina-Bologna di quattro mesi fa, oggi al Franchi ci sarà un altro ambiente. Quasi il tutto esaurito con oltre 20mila spettatori sugli spalti (300 i tifosi napoletani presenti nel settore ospiti) e una Curva Ferrovia in prima linea a sostenere la squadra e il "nuovo" tecnico.