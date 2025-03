La Fiorentina riparte subito: obiettivo Napoli con il problema infortuni

Tornata nella notte dalla trasferta europea di Atene, la Fiorentina oggi pomeriggio (QUI il programma della giornata) tornerà di nuovo ad allenarsi al Viola Park per iniziare a preparare da subito il delicato match del Maradona contro il Napoli. Palladino dovrà fare a meno degli squalificati Zaniolo e Mandragora, anche se potrà tornare a contare su Ndour e Pablo Marì indisponibili ad Atene perché fuori dalla lista Uefa. Come sottolinea l'edizione odierna de La Nazione, il tecnico campano attende risposte dagli infortunati, in modo particolare da Adli e Folorunsho. Se infatti per rivedere in campo Colpani servirà ancora del tempo, il francese e il romano potrebbero tornare disponibili per la trasferta campana.

L'ex Milan, più avanti del compagno di reparto, da inizio settimana ha ripreso ad allenarsi gradualmente con i compagni e punta a tornare almeno tra i convocati. Per Folorunsho invece la situazione è diversa. L'ex Napoli e Verona sta lottando contro i postumi di una lesione al muscolo vasto intermedio e per il Maradona non dovrebbe farcela. I prossimi giorni saranno decisivi ma la sensazione è che, visto il fitto calendario che aspetta i viola, non si voglia rischiare.