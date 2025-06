Panchine vacanti, non solo Fiorentina: Lecce-Giampaolo in pausa, summit Cagliari

Non solo la Fiorentina, sono ancora diverse le società che devono affidare la propria panchina. Tra queste il Parma che sta valutando con calma (come ha detto ieri l'ad ducale Cherubini) dopo l'addio di Chivu per l'Inter. I nomi sono quelli di De Rossi, Vanoli o Gilardino ma il Parma vuole scegliere quello giusto con calma e ne valuta anche altri.

Lecce-Giampaolo in pausa di riflessione

Oggi Pantaleo Corvino ha tenuto la conferenza di fine anno per un bilancio sulla stagione del Lecce. Ed ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro dell’allenatore Marco Giampaolo non così sicuro di restare: "Siamo realmente soddisfatti del risultato ottenuto e questa salvezza ha gratificato sia noi che Giampaolo. Con Giampaolo ci siamo presi del tempo per riflettere, e nei prossimi 3-4 giorni della prossima settimana comunicheremo qualcosa in più sul futuro della guida tecnica".

Cagliari, summit per decidere su Pisacane

Il Cagliari e Davide Nicola si sono separati ufficialmente da qualche giorno e se in un primo momento sembrava sicuro il nome del successore individuato in Fabio Pisacane che verrebbe promosso dalla Primavera, si aspetta il rientro del presidente Giulini dall'America per decidere. Secondo Sky è infatti previsto un summit lunedì prossimo.