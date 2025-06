Festa Curva Fiesole, ci sono anche Biraghi e Bove. Le parole del centrocampista

Grande successo e partecipazione alla festa della Curva Fiesole allo stadio Franchi dove tra tanta musica e divertimento c'è stato spazio anche per applaudire alcuni ex viola come Cesare Prandelli, Ciccio Baiano, Christian Riganò, Borja Valero e Cristiano Biraghi (che dovrebbe essere riscattato dal Torino) saliti sul palco. E alla festa ha partecipato anche Edoardo Bove, appena rientrato da Parigi dove ha assistito al Roland Garros.

"Sono qui per ringraziarvi - ha detto Bove dal palco tra gli applausi, i cori e l'emozione- perché mi avete aiutato a superare uno dei momenti più difficili della mia vita. Questa iniziativa (una raccolta fondi della curva Fiesole che ha contribuito a regalare 5 defibrillatori a società della città, ndr) credo dimostri la reale grandezza di questa tifoseria quindi grazie a tutti".