Il Pescara di Pierozzi batte la Ternana ai rigori e vola in B

Il Pescara di Silvio Baldini e del terzino viola in prestito Edoardo Pierozzi è l'ultima squadra promossa in serie B ma c'è stato bisogno dei rigori per decretare la vittoria. Dopo l'1-0 dell'andata per gli abruzzesi, al 76' De Boer pareggiava i conti sul Pescara rimasto in 10 al 62' per l'espulsione di Dagasso. L'olandese appena recuperato da un infortunio era provvidenziale per andare ai supplementari nel finale dei quali sempre la Ternana di Fabio Liverani ha segnato il secondo gol poi annullato. Dal dischetto però la squadra umbra falliva tre penalty (parati da Plizzari) e a festeggiare con 3 centri ad uno