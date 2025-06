FirenzeViola C'è chi dice (ancora) no: Comuzzo rifiuta i milioni dell'Al-Hilal e sposa il progetto Firenze

C’è ancora chi, tanto per citare Vasco Rossi (protagonista di due serate memorabili a Firenze tra giovedì e venerdì), sa dire di no. Anche di fronte a offerte milionarie, irrinunciabili praticamente per chiunque. Pietro Comuzzo, però, ha scelto ancora una volta di restare fedele al proprio percorso, respingendo una nuova proposta tanto ricca quanto esotica: quella dell’Al-Hilal, il club saudita che pochi giorni fa ha ufficializzato Simone Inzaghi come nuovo allenatore. Il difensore della Fiorentina aveva già declinato lo scorso gennaio l’interesse del Napoli, che lo avrebbe voluto in azzurro con la prospettiva di lottare per lo scudetto, ora invece è toccato all’Al-Hilal incassare un altro rifiuto.

Caccia ai talenti “italiani”

E questo malgrado l’offerta provenisse da una società che, da quando ha puntato su Inzaghi, ha avviato una vera e propria campagna di reclutamento con forte impronta Serie A. In cima alla lista dei desideri ci sono nomi come Theo Hernandez e Victor Osimhen, ma tra i profili segnalati dall’ex tecnico nerazzurro figura anche Comuzzo, già seguito ai tempi dell’Inter. I primi contatti tra la dirigenza saudita e l’entourage del giocatore sono avvenuti subito dopo la fine del campionato. Ma la trattativa si è fermata ancor prima di iniziare: il giocatore ha deciso di non prendere in considerazione la proposta, indipendentemente dalle cifre. Una scelta di principio e di vita, più che economica.

Dentro la Fiorentina

La Fiorentina, in tutto questo, è sempre rimasta ai margini della possibile operazione: il club viola, pur informato dell’interesse arabo, non ha infatti mai ricevuto infatti un’offerta ufficiale e anzi, dopo aver fatto sottoscrivere a Comuzzo un rinnovo fino al 2029 (con opzione per il 2030) conta di poter fare del classe 2005 un pilastro nei prossimi anni: “Vediamo Pietro dentro la Fiorentina ormai” aveva dichiarato di recente il ds Pradè. Nelle prossime settimane il difensore sarà sottoposto a un piccolo intervento chirurgico già programmato poi testa alla nuova stagione, per la quale sarà a disposizione e al top fin dal primo giorno di ritiro al Viola Park. Ovvero quella che continuerà ad essere la sua casa.