La Fiorentina parla sempre più italiano e ha scelto la 'linea verde'

vedi letture

Il Corriere dello Sport-Stadio, fa un focus sul progetto Made in Italy della Fiorentina, che dopo aver aggiunto in rosa Kean, Colpani e Bove in estate, a gennaio ha preso anche Ndour, Folorunsho, Zaniolo e Fagioli, rafforzando ulteriormente il legame con la Nazionale. Attualmente, scrive il quotidiano, la Fiorentina conta quindici calciatori italiani in rosa, un numero che la distingue rispetto ad altri club, specialmente quelli nelle zone basse della classifica. Questo “blocco locale” permette anche di immaginare una formazione ideale composta interamente da italiani.

Oltre a ciò, il club viola ha anche puntato su una media età più giovane con i suoi acquisti, con il solo Pablo Marí da annoverare tra gli over trenta. Anche per questo motivo la media età complessiva della squadra è stata abbassata a 25 anni, rispetto ai 25,7 della rosa pre-mercato. Un simbolo di questa nuova filosofia è Pietro Comuzzo, visto come uno dei talenti più promettenti del vivaio, con la fiducia di Commisso che ha lavorato per bloccare il suo passaggio al Napoli.