La Fiorentina esce dalla crisi con un singolo. E quell'esultanza di Gosens...

Secondo il Corriere Fiorentino la sintesi della vittoria della Fiorentina contro il Lecce è il fatto che per uscire dalla crisi, la squadra viola si sia dovuta affidare al pragmatismo di un singolo piuttosto che ai passi avanti nella proposta di gioco. Quello che contava erano i tre punti, certo, ma la formazione di Palladino non brilla contro un avversario non irresistibile con il Lecce che nel finale con Veiga sfiora il pareggio.

Il quotidiano si concentra anche sull'esultanza del laterale tedesco che dopo il gol realizzato su assist al bacio di Dodo, ha cercato lo sguardo di tutti: compagni, allenatore e spalti, come a voler compattare l'ambiente in un momento non semplice della stagione, con i viola reduci da 11 punti nelle ultime 12 giornate. Gosens è stato un leader anche nel cercare di non far abbassare mai la guardia, neanche al rientro dagli spogliatoi tra primo e secondo tempo.