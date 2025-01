L'OPINIONE, La Fiorentina ritrova equilibrio con Folorunsho

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Su La Nazione Benedetto Ferrara, noto giornalista e tifoso viola, ha commentato la vittoria ottenuta dalla Fiorentina sul campo della Lazio: “È ancora la Lazio lo snodo per svoltare. Così all’andata, così al ritorno. La Fiorentina ritrova il gusto della vittoria, soffrendo nel finale (il solito grande De Gea), ma meritando i tre punti dentro una sfida che ci fa rivedere la compattezza e l’equilibrio che serviva per ritrovare quell’idea di Fiorentina che avevamo perso di vista. L’equilibrio è in buona parte figlio dell’inserimento di Folorunsho, giocatore che offre se stesso sia in fase offensiva che di non possesso.

La sua presenza al posto di Colpani rimette in moto la catena di destra, quella capace di costruire il secondo gol. Un bel segnale dopo settimane di dubbi a proposito di uno strano e inaspettato crollo. Bentornata Fiorentina, che sia l’inizio di una nuova bella storia”.