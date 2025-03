L'Eco di Bergamo dopo il ko dell'Atalanta al Franchi: "Addio Scudetto"

Mentre Firenze ride, Bergamo si lecca le ferite. L'Eco di Bergamo in prima pagina si è concentrato anche sul duro ko subito dall'Atalanta nell'ultimo turno di campionato. La Dea ha incassato una sconfitta pesantissima (non nel risultato ma nel gioco) contro la Fiorentina, trascinata da un gol di Moise Kean nel match dell'Artemio Franchi. I nerazzurri così hanno dovuto subire la seconda delusione consecutiva in Serie A, dato che prima della sosta erano stati battuti dall'Inter al Gewiss Stadium. L'Atalanta di conseguenza ha perso nuovo terreno soprattutto in chiave Scudetto, un obiettivo che sembra ormai sfumato per la Dea.

Lo sottolinea proprio il quotidiano di Bergamo: "Addio ai sogni Scudetto". l'Atalanta infatti è rimasta a quota 58 in classifica, dove occupa ancora il terzo posto nonostante il pressing di Bologna e Juventus. La Dea però è a -9 dal primo posto occupato dall'Inter, che ha piazzato un nuovo colpo battendo 2-1 l'Udinese a San Siro. L'Atalanta si è allontanata anche dal secondo posto, complice il successo del Napoli ai danni del Milan: i partenopei infatti si sono portati a +6, riuscendo a tenere il passo dell'Inter di Simone Inzaghi.