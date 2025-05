Dagli inviati Manuele Blasi: "Stagione senza Europa deludente, ma Palladino può migliorare"

vedi letture

L’ex viola Manuele Blasi ha parlato durante il memorial Luciano Gaucci, tenutosi ad Assisi. Questo il suo ricordo di Gaucci, raccolto da FirenzeViola.it.: “Sono contentissimo di essere qua, anche perché lo scorso anno non sono riuscito venire ed è sempre bello ricordarlo, anche rincontrando compagni e colleghi”.

Lo scudetto del Napoli, meritato oppure è mancato qualcosa all’Inter?

“Un po’ tutte e due: il Napoli l’ha meritato ma l’Inter ha perso le sue occasioni”.

Conte è un valore aggiunto per il Napoli e pensa che rimarrà anche la prossima stagione?

“Si, è stato un valore aggiunto. Non so se resterà".

Le romane e la Juventus si stanno giocando l’ultimo posto valido per la Champions, secondo lei chi la spunta?

“La Juve non è troppo avvantaggiata perché comunque il Venezia si deve salvare: è la sua ultima spiaggia. Mi rimane difficile fare un pronostico”.

Com’è stata la stagione della Juventus secondo lei?

“Bene o male sta lottando per quello che era il suo obiettivo, vale a dire la Champions. Alla fine va bene così”.

Poche speranze per arrivare in Conference: una stagione senza Europa sarebbe deludente?

“Un po’ si: la squadra è buona. La qualificazione almeno in Conference sarebbe dovuta essere abbordabile”.

Palladino deve restare?

“Penso sia un ottimo allenatore. Non so quale sia la situazione dopo essere usciti in Conference. Penso che il prossimo anno possa migliorare”.

Fagioli è da riscattare? A Kean cosa consiglierebbe di fare?

“Per quanto riguarda Fagioli è difficile commentare: è una decisione che spetta al ragazzo. Kean è un ottimo attaccante, penso sia uno dei migliori del momento. Se fossi la Fiorentina lo terrei. Spero anche per lui che possa rimanere a Firenze, purtroppo non possiamo decidere noi”.