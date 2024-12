L'ANALISI, Comuzzo-Ranieri granitici: quanti anticipi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina vince con il Cagliari e fa otto successi di fila, trascinata dal gol di Cataldi e da una difesa perfetta del risultato ad opera della coppia Comuzzo-Ranieri. Questo, a tal proposito, il commento del giornalista Benedetto Ferrara sulle pagine de La Nazione: "Questa vittoria ci racconta che la squadra di Palladino sa anche soffrire, tenere il campo anche quando gli altri per un tempo buttano dentro cross su cross senza riuscire mai a dare lavoro De Gea. Si dice sempre che quando sai difenderti è merito di tutti. Però sarebbe ingiusto non sottolineare la prova dei due centrali difensivi, perché sia Ranieri che Comuzzo hanno giocato una partita granitica, anticipando quasi sempre gli avversari e vincendo tutti i duelli aerei.

Il pragmatismo di Palladino ha le sue regole: umiltà, sacrificio, spirito di gruppo. Fattori decisivi in partite come queste, e in fasi in cui magari la brillantezza non è al top. La Fiorentina è una squadra vera. Questa è una certezza".