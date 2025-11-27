L'AEK Atene punta sul 4-2-3-1: tridente insidioso alle spalle dell'ex Jovic
In Europa i greci dell’Aek Atene, attesi questa sera alle ore 21 al Franchi per la sfida di Conference contro la Fiorentina, hanno collezionato 4 punti, 2 in meno dei viola, ma arrivano a Firenze forti di 4 risultati utili consecutivi,con l’ultima sconfitta in campionato che risale a un mese fa contro l’Olympiakos. Non bastassero i numeri a tenere alta l’attenzione c'è anche il fatto che la formazione allenata da Nikolic può affidarsi all’esperienza di chi ha già giocato in serie A, a cominciare da quel Jovic che in maglia viola vanta 13 gol in 50 presenze.
L’attaccante arrivato a Firenze nell’estate del 2022 dal Real Madrid, sottolinea il Corriere Fiorentino, è uno dei pericoli principali di una formazione che dovrebbe disporsi con un 4-2-3-1 offensivo. In porta ci sarà l'ex Lazio Strakosha, mentre a centrocampo non ci sarà il portoghese Joao Mario, ex Inter, perché tesserato soltanto a settembre. Il terzetto alle spalle di Jovic sarà invece composto da Mantalos, Koita e Zini elementi comunque da non sottovalutare.
