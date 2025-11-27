Verso Fiorentina-AEK, circa 4 mila tifosi greci a Firenze: la metà senza biglietto
Manca sempre meno alla sfida di Conference League di questa sera tra Fiorentina e AEK Atene. In avvicinamento al match, che andrà in scena alle ore 21:00 allo Stadio Artemio Franchi, sono in tutto circa 4mila i greci presenti oggi a giro per Firenze, provenienti non solo da Atene ma da varie parti della Grecia. Di questi, più della metà sono senza biglietto: allo stadio entreranno infatti i 1300 annunciati nel settore ospiti (che saranno anche con alcuni tifosi del Livorno, gemellati con l'AEK) più qualche centinaia negli altri settori dello stadio.
Nel pomeriggio si ritroveranno in Piazza Indipendenza attorno alle 17 per il consueto meeting point predisposto dalle forze dell'ordine, che sono state rafforzate a controllo del centro storico. Clima comunque tranquillo, tra i tifosi greci e quelli viola. Resta, infatti, un buon rapporto tra le due compagini nato in occasione della finale di Conference League di due anni fa, ospitata dallo stadio dell'AEK - l'Agia Sophia - contro l'acerimma rivale degli ateniesi, ossia l'Olympiacos.
