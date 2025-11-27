Sarà turnover viola in Conference. Vanoli pronto a varare diversi cambi
Nel consueto 3-5-2, modulo con cui la Fiorentina scenderà in campo anche questa sera in Conference League al Franchi contro l'Aek Atene, ci sarà spazio per diversi cambiamenti, senza però sottovalutare una squadra, quella greca che sta ben figurando nel campionato e che è imbottita da ex calciatori che hanno giocato in Serie A, da Pereyra fino a Jovic, grande ex pronto a una serata di rivalsa.
In difesa, riporta La Repubblica, maglia da titolare per Viti e Comuzzo, che completeranno il reparto insieme a Pongracic. A centrocampo scelte obbligate sugli esterni con Kouadio e Fortini, in mezzo invece toccherà a Ndour, Nicolussi Caviglia e Fazzini, avanti su Sohm e Fagioli, mentre Gudmundsson accompagnerà proprio Dzeko.
Lorenzo Di BenedettoIl rinnovo di Dodo ha due obiettivi: blindarlo e ritrovare un giocatore che non c'è più. Per Mandragora manca solo l'annuncio del club. Ma una cosa sia chiara per tutti: in caso di retrocessione dovranno restare tutti a Firenze
Angelo GiorgettiLa penitenza dell’umiltà e i lanci lunghi per Kean: perché l'egoismo del più forte è una risorsa (se Vanoli la gestirà bene). Fagioli deve giocare. La Conference è un intralcio, la priorità è salvare la pelle
Mario TeneraniCalmi, la salvezza sarà una maratona. Nell’intervallo è successo qualcosa… La Fiorentina ora pensa da provinciale. Mercato: Disasi o Acheampong per la difesa
