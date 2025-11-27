Sarà turnover viola in Conference. Vanoli pronto a varare diversi cambi

Nel consueto 3-5-2, modulo con cui la Fiorentina scenderà in campo anche questa sera in Conference League al Franchi contro l'Aek Atene, ci sarà spazio per diversi cambiamenti, senza però sottovalutare una squadra, quella greca che sta ben figurando nel campionato e che è imbottita da ex calciatori che hanno giocato in Serie A, da Pereyra fino a Jovic, grande ex pronto a una serata di rivalsa.

In difesa, riporta La Repubblica, maglia da titolare per Viti e Comuzzo, che completeranno il reparto insieme a Pongracic. A centrocampo scelte obbligate sugli esterni con Kouadio e Fortini, in mezzo invece toccherà a Ndour, Nicolussi Caviglia e Fazzini, avanti su Sohm e Fagioli, mentre Gudmundsson accompagnerà proprio Dzeko.