Di nuovo in campo per la Conference, Vanoli opta per Ndour e Fazzini. Davanti Gud
La Fiorentina si avvicina alla sfida di questa sera con due certezze. La prima è De Gea e l’altra è Dzeko, entrambi dichiaratamente confermati dal tecnico Vanoli nella conferenza stampa di ieri. I viola ripartiranno dall’esperienza di due over 30. Per il resto, solito 3-5-2 con in difesa il trio composto da Comuzzo, Pablo Marí e Ranieri, quest'ultimo in vantaggio su Viti.
In mediana spazio a Cher Ndour e Fazzini.
A centrocampo spazio a Fortini, che si sistemerà sulla corsia di destra in sostituzione dell’infortunato Dodo. Mezzala destra Ndour, vertice basso Nicolussi Caviglia. Mezzala sinistra Fazzini, mentre sulla fascia Parisi al posto di Gosens ancora non recuperato. Davanti, assieme a Dzeko, si scalda Gudmundsson. Più difficile rivedere dal primo minuto Piccoli, acciaccato.
LE PROBABILI FORMAZIONI.
FIORENTINA (3-5-2): 43 De Gea; 15 Comuzzo, 18 Pablo Mari, 6 Ranieri; 29 Fortini, 27 Ndour, 14 Nicolussi Caviglia, 22 Fazzini, 65 Parisi; 10 Gudmundsson, 9 Dzeko. Allenatore: Vanoli.
AEK ATENE (4-3-1-2): 1 Strakosha; 12 Rota, 2 Moukoudi, 44 Relvas, 29 Penrice; 11 Koita, 13 Pineda, 4 Grujic; 18 Marin; 20 Mantalos, 9 Jovic. Allenatore: Nikolic.
