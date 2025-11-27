Prosegue la ricerca del regista titolare in casa Fiorentina. Stasera chance per Nicolussi

vedi letture

Il ruolo di regista della Fiorentina è l’ennesimo rompicapo di un'annata tutt'altro che facile per i viola fino ad oggi. Stasera, dopo la panchina contro la Juventus in campionato, toccherà nuovamente a Nicolussi Caviglia piazzarsi in mezzo e dettare i tempi di gioco. La stagione era iniziata con l’idea fissa di Pioli, poi naufragata, dell’investitura di Fagioli a regista della squadra. Nei fatti però, sottolinea La Repubblica, la cosa non ha funzionato visto che a detta dello stesso Pioli, Fagioli non aveva un gran piacere a giocare in quella zona.

E così l’incombenza è passata a Nicolussi Caviglia con risultati però non positivi in termini di prestazioni e non certo di volontà. In alcuni frangenti in quella posizione è stato dirottato pure Mandragora. Anche lui però, rende molto meglio in come mezzala con la possibilità di inserirsi e trovare dei gol. Sabato scorso contro la Juve ecco la “sorpresona” con Vanoli a piazzare nuovamente Fagioli in regia invece che nell’amato ruolo da interno di palleggio. Per poi fargli i complimenti a fine partita per il sacrificio mostrato dal ragazzo nella corsa, ma chiedendo contemporaneamente maggior coraggio nelle giocate e ribadendo che il “vestito naturale” del centrocampista resta un altro. Insomma, in attesa che magari dal mercato arrivi un calciatore più adatto, si continua a cercare la soluzione migliore con Nicolussi Caviglia pronto a tornare nel ruolo di play stasera contro l’AEK Atene.