Il Messaggero insiste, ipotesi di scambio Mandas-Fagioli tra Lazio e Fiorentina
La Lazio, dopo una sessione estiva con il mercato di fatto bloccato, inizia a programmare la sessione invernale di trasferimenti. Senza però ricavi Uefa, a gennaio serviranno circa 30 milioni di plusvalenze (o immissioni di capitale) per non andare oltre la soglia dell'81% (nella trimestrale di marzo) e mantenere almeno il blocco del mercato “a saldo zero” a giugno prossimo.
Per questo i biancocelesti, come rivela Il Messaggero, lavoreranno solo su svincolati, con Lorenzo Insigne che sembra essere a un passo, su alcuni baby azzurri e sul capitolo scambi, in piedi ci sono i discorso con il Torino per lo scambio Ilic-Noslin, e con la Fiorentina per quello tra Mandas e Fagioli.
