Infortunati viola, Piccoli può già giocare contro l'AEK. Dodo salta Bergamo
Nel bollettino medico che la Fiorentina ha diffuso nella giornata di ieri sui propri canali ufficiali tramite la figura del dottor Pengue, sono state escluse lesioni sia per Dodo che per Piccoli, entrambi usciti acciaccati dalla gara di sabato scorso contro la Juventus, mentre sono stati evidenziati i progressi evidenti di Robin Gosens, out dalla trasferta di campionato contro l'Inter. Per quanto riguarda i tempi di recupero, Piccoli addirittura potrebbe essere della partita stasera, con la botta alla caviglia che come detto non ha provocato lesioni particolari. Diverso il discorso per Dodo, che tornerà a disposizione nei prossimi giorni, dopo Bergamo.
Gosens ha invece concluso il percorso riabilitativo e lavorerà sul ricondizionamento fisico per rientrare in gruppo.
