Attesi più di duemila tifosi greci al Franchi. Presenti anche alcuni gemellati del Livorno
Massima allerta in vista della sfida di questa sera tra Fiorentina e Aek Atene di Conference League, che si giocherà allo Stadio Artemio Franchi alle ore 21:00, per la presenza di quasi 2 mila tifosi greci, alcuni dei quali arrivati già ieri sera in città. I sostenitori greci sono noti per il calore del loro tifo, e per posizioni politiche di sinistra che hanno favorito il gemellaggio con i tifosi del Livorno, alcuni dei quali saranno infatti attesi nel settore ospiti. Per questo, sottolinea il Corriere Fiorentino, i tifosi dell’Aek saranno monitorati fin dal mattino.
