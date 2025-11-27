Attesi più di duemila tifosi greci al Franchi. Presenti anche alcuni gemellati del Livorno

Attesi più di duemila tifosi greci al Franchi. Presenti anche alcuni gemellati del LivornoFirenzeViola.it
Oggi alle 09:05Rassegna stampa
di Redazione FV

Massima allerta in vista della sfida di questa sera tra Fiorentina e Aek Atene di Conference League, che si giocherà allo Stadio Artemio Franchi alle ore 21:00, per la presenza di quasi 2 mila tifosi greci, alcuni dei quali arrivati già ieri sera in città. I sostenitori greci sono noti per il calore del loro tifo, e per posizioni politiche di sinistra che hanno favorito il gemellaggio con i tifosi del Livorno, alcuni dei quali saranno infatti attesi nel settore ospiti. Per questo, sottolinea il Corriere Fiorentino, i tifosi dell’Aek saranno monitorati fin dal mattino.