Da Gudmundsson a De Gea, Vanoli punta sui big per la Conference

L’invito di Paolo Vanoli, lanciato ieri in conferenza stampa, è stato quello rivolto in particolare ai giocatori di maggiore esperienza. "Sono loro che devono dare di più, mi aspetto che trascinino la squadra". A iniziare da Gudmundsson: "Lui è importante per questo gruppo, ha tutte le qualità per essere trascinante nei momenti chiave come si addice a chi vuole diventare un campione, a volte si sbaglia a giudicare le prestazioni in Nazionale solo perché si fa un gol". Dopo l’iniziale esclusione contro la Juventus l’islandese, sottolinea Tuttosport, potrebbe far coppia stasera con Dzeko,annunciato titolare da Vanoli al posto di Kean, mentre Piccoli va gestito per una lieve distorsione alla caviglia subita sabato.

In porta invece non sarà confermato il baby Martinelli. "Ho parlato con Tommaso, ora non bisognare fare tanti esperimenti bensì ruotare con intelligenza, capire la situazione e l’importanza della partita e della competizione, per questo contro l’Aek giocherà De Gea. Lui come Dzeko devono aiutarci a uscire da questo momento" rimarca Vanoli.