Vanoli e il rapporto con l'Europa. A Parma fu decisivo per la vittoria della Coppa Uefa
Nella conferenza stampa di presentazione della sfida di Conference League di oggi Paolo Vanoli è stato chiarissimo ed ha fatto pochi personalismi. È ovvio però che per il tecnico varesino ci sia la voglia di lasciare il segno anche in campo internazionale, dove l'ex Torino sa come si vince, visto che il 12 maggio 1999 fu protagonista della vittoria della Coppa Uefa da parte del Parma.
I gialloblù, ricorda il Corriere dello Sport, si imposero per 3-0 sull’OM. Un risultato netto che maturò anche grazie alla grande prestazione di Vanoli, il quale segnò la rete del 2-0.
Un’incornata di testa dal centro dell’area su cross di Fuser che fece esplodere di gioia l’attuale allenatore viola, arrivato in Emilia Romagna nel 1998 dopo il triennio a Verona. Il Parma dominò i francesi giocando una partita praticamente perfetta. Nel 2000, Vanoli sarebbe passato alla Fiorentina.
