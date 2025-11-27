Allerta al Franchi: in 2mila greci senza biglietto, proveranno a entrare
Milletrecento sostenitori dell'Aek all'interno del Franchi, ma glia altri? Sono infatti, come anticipato e documentato su queste pagine, 4mila i tifosi gialloneri arrivati a Firenze. Secondo quanto riportato dal sito specializzato sull'AEK Atene Enwsi.gr, i circa 2mila già in città ma sprovvisti del tagliando per entrare allo stadio in vista della gara di questa sera contro la Fiorentina (fischio d'inizio alle ore 21), proveranno comunque ad accedere allo stadio.
Anche per evitare che questo porti a disordini la sicurezza in città e intorno al Franchi è stata aumentata da parte della Questura.
Pubblicità
Primo Piano
Borozan dal ritiro dell'Aek: "Nikolic ha un'aura incredibile. La Fiorentina è malata, non si sa di cosa"
Le più lette
Copertina
Borozan dal ritiro dell'Aek: "Nikolic ha un'aura incredibile. La Fiorentina è malata, non si sa di cosa"
Lorenzo Di BenedettoIl rinnovo di Dodo ha due obiettivi: blindarlo e ritrovare un giocatore che non c'è più. Per Mandragora manca solo l'annuncio del club. Ma una cosa sia chiara per tutti: in caso di retrocessione dovranno restare tutti a Firenze
Angelo GiorgettiLa penitenza dell’umiltà e i lanci lunghi per Kean: perché l'egoismo del più forte è una risorsa (se Vanoli la gestirà bene). Fagioli deve giocare. La Conference è un intralcio, la priorità è salvare la pelle
Mario TeneraniCalmi, la salvezza sarà una maratona. Nell’intervallo è successo qualcosa… La Fiorentina ora pensa da provinciale. Mercato: Disasi o Acheampong per la difesa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com