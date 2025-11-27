Allerta al Franchi: in 2mila greci senza biglietto, proveranno a entrare

Allerta al Franchi: in 2mila greci senza biglietto, proveranno a entrare
Oggi alle 12:39Primo Piano
di Redazione FV

Milletrecento sostenitori dell'Aek all'interno del Franchi, ma glia altri? Sono infatti, come anticipato e documentato su queste pagine, 4mila i tifosi gialloneri arrivati a Firenze. Secondo quanto riportato dal sito specializzato sull'AEK Atene Enwsi.gr, i circa 2mila già in città ma sprovvisti del tagliando per entrare allo stadio in vista della gara di questa sera contro la Fiorentina (fischio d'inizio alle ore 21), proveranno comunque ad accedere allo stadio.

Anche per evitare che questo porti a disordini la sicurezza in città e intorno al Franchi è stata aumentata da parte della Questura.