Marin avvisa: "Fiorentina forte in attacco ma noi abbiamo Jovic e Zini".

Razvan Marin, centrocampista rumeno dell'Aek Atene ed ex giocatore di Cagliari e Empoli, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole in vista della sfida di stasera in Conference League contro la Fiorentina:

Come sta?: "Molto bene, credo di aver fatto una bella scelta L'Aek è una società solida, ben strutturata, molto organizzata. Mi place Atene, vivo vicino al mare con la famiglia e per ora sono molto felice anche della squadra".

Il suo allenatore Marko Nikolic, parlando di stasera, ha detto: "Il percorso della Florentina in Conference parla da solo". Che ne pensa?: "Che sarà una partita molto difficile, ma noi ci proveremo in ogni modo. La Fiorentina è forte e sono sicuro che uscirà dalla situazione in cui si trova in campionato. Sono amico di Piccoli col quale ho giocato fino alla scorsa stagione. Ma tutto l'attacco viola è forte. Se penso a Kean e Dzeko. E a centrocampo hanno preso giovani di prospettiva e di valore".

Voi come siete? "Una buona squadra, pure noi davanti con Jovice Zini slamo messi bene. Ci sono tanti Italiani di esperienza".

Nikolic ha detto che qualcosa in difesa va sistemata: "Vero. Dobbiamo essere plù organizzati e anche cattivi. Soprattutto se affrontiamo una squadra come la Florentina".